Ярошик: до ЦСКА меня хотел купить «Спартак», единственный клуб, который я знал в России

Бывший полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что до перехода в армейский клуб рассматривал возможность трансфера в «Спартак». Чешский футболист признался, что до того, как приехал в Россию, из клубов местного чемпионата слышал только о красно-белых.
«Мной интересовались тогда три команды из Германии – помню, «Шальке» предлагал хорошие деньги, «Бавария» следила за мной. В Италии меня хотел купить «Удинезе», который тогда собрал много молодых и талантливых ребят в составе. Был ещё какой-то клуб из Англии. А ещё меня хотел купить московский «Спартак».
Почему переход в «Спартак» не состоялся? Возможно, там решили подписать другого футболиста. «Спартак» был единственным клубом, который я знал из России, потому что они постоянно побеждали в чемпионате, у них было много классных футболистов, с ними мы регулярно встречались в Лиге чемпионов. ЦСКА считался средним клубом по меркам вашего футбола, но я узнал, что команда провела сильно 2002 год, могла стать чемпионом в «золотом матче» с «Локомотивом». Узнал, что там строится проект под большие цели. Всё это облегчило мой выбор», — приводит слова Ярошика Metaratings.
- 4 мая 2023
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