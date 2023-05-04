Гранат: хорошо, если в «Динамо» вернётся Шварц. Нравилось, как при нём играла команда

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о возможном возвращении на пост главного тренера команды Сандро Шварца.

«Будет ли у «Динамо» новый главный тренер – решать руководству. Но у руля команды хочется видеть специалиста со своими идеями, который будет способен воплотить эти идеи на поле.

Мне нравилось, как команда играла при Шварце. Будет хорошо, если он вернётся. Игроки знают его требования, а он знает сильные стороны большинства игроков. А ещё к нему хорошо относятся болельщики. Думаю, это был бы хороший союз», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алексеем Мироновым.

Напомним, «Динамо» после 25-го тура РПЛ находится в турнирной таблице на седьмой строчке, имея в активе 39 очков.