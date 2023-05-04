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«Отвратительная игра, позор!» Невилл жёстко раскритиковал «Челси»

«Отвратительная игра, позор!» Невилл жёстко раскритиковал «Челси»
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Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл жёстко раскритиковал лондонский «Челси» после поражение команды в матче с «Арсеналом» (1:3). Он назвал игру синих отвратительной и позорной.

«Как мне игра «Челси»? Отвратительно. Я никогда не видел, чтобы настолько сильная команда на бумаге играла так плохо. В первом тайме был полный хаос, на это жалко смотреть. На поле были победители чемпионата мира, дорогостоящие игроки международного уровня. Не могу поверить в это… Фрэнк Лэмпард думает так же. Они были настолько плохи, насколько выглядели.

Таким гордым и качественным игрокам непозволительно опускаться до такого уровня. Они реально хорошо сыграли с «Ливерпулем», для меня это было многообещающе. Но то, что мы видим с тех пор, — это позор», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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