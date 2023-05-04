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«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на стадионе «Петровский»

«Зенит» организует для фанатов просмотр матча со «Спартаком» на стадионе «Петровский»
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Санкт-петербургский «Зенит» принял решение организовать трансляцию матча 26-го тура РПЛ с московским «Спартаком» на стадионе «Петровский», который был домашней ареной сине-бело-голубых до их переезда на «Газпром Арену». Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против».

По информации источника, «Зенит» хочет пригласить на «Петровский» фанатов, которые не пойдут на «Газпром Арену» из-за Fan ID. На старом стадионе петербуржцев будет организована трансляция игры, и есть вероятность, что по её окончании футболисты «Зенита» приедут к болельщикам.

Матч «Зенита» и «Спартака» пройдёт 7 мая в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени. Если «Ростов» потеряет очки в игре с «Факелом», а петербуржцы обыграют москвичей, то сине-бело-голубые досрочно гарантируют себе чемпионский титул в РПЛ.

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