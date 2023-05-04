Месси требует у «Барселоны» отдать ему 10-й номер. Сейчас под ним играет Фати

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси требует у «Барселоны» отдать ему 10-й номер в команде в случае его возвращения в клуб. Об этом сообщает AS.
По информации источника, получение Месси «десятки» в «Барселоне» — одно из не подлежащих обсуждению требований аргентинца для возвращения в клуб. Сейчас 10-й номер в каталонском клубе закреплён за нападающим Ансу Фати, контракт которого с сине-гранатовыми рассчитан до 2027 года. Игрок не хочет ни отказываться от «десятки», ни уходить из клуба.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет варианты решения вопрос с 10-м номером в команде.
Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Ранее в СМИ появилась информация, что в парижском клубе приняли решение не подписывать с аргентинцем новое соглашение.
Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге:
- 4 мая 2023
-
17:13
-
16:55
-
16:54
-
16:45
-
16:25
-
16:13
-
16:02
-
15:56
-
15:44
-
15:34
-
15:31
-
15:29
-
15:17
-
15:11
-
15:04
-
15:00
-
14:44
-
14:38
-
14:36
-
14:30
-
14:30
-
14:19
-
14:15
-
14:09
-
14:07
-
14:00
-
13:41
-
13:26
-
13:17
-
13:10
-
13:03
-
12:50
-
12:41
-
12:40
-
12:33