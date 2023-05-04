Месси требует у «Барселоны» отдать ему 10-й номер. Сейчас под ним играет Фати

Нападающий французского «ПСЖ» Лионель Месси требует у «Барселоны» отдать ему 10-й номер в команде в случае его возвращения в клуб. Об этом сообщает AS.

По информации источника, получение Месси «десятки» в «Барселоне» — одно из не подлежащих обсуждению требований аргентинца для возвращения в клуб. Сейчас 10-й номер в каталонском клубе закреплён за нападающим Ансу Фати, контракт которого с сине-гранатовыми рассчитан до 2027 года. Игрок не хочет ни отказываться от «десятки», ни уходить из клуба.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ищет варианты решения вопрос с 10-м номером в команде.

Контракт 35-летнего Месси с «ПСЖ» истекает в июне этого года. Ранее в СМИ появилась информация, что в парижском клубе приняли решение не подписывать с аргентинцем новое соглашение.

Фанаты «ПСЖ» оскорбляют Месси и Неймара на митинге: