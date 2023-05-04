Определены даты и место проведения финального турнира «Кубка Эдуарда Стрельцова»

Финал II Всероссийского детского футбольного турнира «Кубок Эдуарда Стрельцова» для детей 2015 г.р. пройдёт в этом году в Москве на стадионе «Металлург» с 30 мая по 2 июня.

Турнир организован фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» при поддержке академии ФК «Торпедо Москва» и мэрии Москвы.

«Кубок Эдуарда Стрельцова» 2023 – это:

2500+ игроков

500+ матчей

170 команд

96 матчей финального турнира в прямом эфире

70 городов России

Три команды из Казахстана и Узбекистана

самый масштабный футбольный турнир страны в возрастной категории U8

С февраля по май 2023 года в 11 городах России прошли отборочные этапы турнира «Кубок Эдуарда Стрельцова». Региональные этапы приняли Сызрань, Череповец, Самара, Октябрьский, Казань, Брянск, Лермонтов, Екатеринбург, Нижний Новгород, Иркутск и Воронеж.

В отборочных этапах приняли участие 154 команды из следующих городов: Тольятти, Киров, Беслан, Сызрань, Саратов, Ульяновск, Энгельс, Оренбург, Чебоксары, Кострома, Сокол, Рыбинск, Ярославль, Череповец, Самара, Нижнекамск, Новокуйбышевск, Уральск, Бирск, Уфа, Туймазы, Кумертау, Нефтекамск, Ишимбай, Стерлитамак, Октябрьский, Казань, Зеленодольск, Йошкар-Ола, Павловский Посад, Брянск, Орёл, Смоленск, Краснодар, Ставрополь, Хабез, Лермонтов, Ессентуки, Невинномысск, Кисловодск, Нальчик, Екатеринбург, Новоуральск, Арамиль, Нижний Тагил, Сургут, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Бор, Заволжье, Иркутск, Братск, Чита, Улан-Удэ, Шелехов, Ангарск, Якутск, Курск, Липецк, Воронеж, Белгород.

Победители отборочных этапов получили прямые путёвки в финальный турнир. В этом году «Кубок Стрельцова» получил статус международного турнира, а состав участников финальных турниров расширился до 32 команд. В списке приглашённых гостей есть воспитанники футбольной академии «Пахтакор KIDS» из Ташкента, Республика Узбекистан.

В 2022 году турнир состоялся впервые. Он проходил в Москве на стадионе «Металлург» с 30 мая по 1 июня в возрастной категории U8 (игроки 2014 г.р.). В турнире 2022 года приняли участие 24 команды. География турнира была представлена следующими городами: Москва, Санкт-Петербург, Видное, Сосновый Бор, Нижний Новгород, Пермь, Уфа, Кронштадт и Якутск.

В финале московские армейцы оказались сильнее питерской «Империи» и стали первыми обладателями Кубка Стрельцова, вписав золотыми буквами свои имена в славную историю турнира.