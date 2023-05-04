Ярошик: Карвальо или Вагнер Лав? Конечно, Вагнер Лав!

Экс-полузащитник ЦСКА Иржи Ярошик назвал Вагнера Лава лучшим иностранным футболистом в составе московского клуба за всю историю.

«Я читал обсуждения фанатов на этот счёт в связи с тем, что Карвальо приезжал в Москву. Не знаю — если бы я не перешёл в «Челси», попадал бы Даниэль вообще в стартовый состав? Когда он перешёл в ЦСКА, ему поначалу было тяжело адаптироваться к российскому футболу.

А когда я ушёл из ЦСКА, он стал играть на совсем другой позиции – десятки. Кто лучший? Для меня выбор очевиден – это Вагнер Лав. У него не было одного или двух сильных сезонов, он всегда был хорош, и при этом провёл в ЦСКА много лет.

Возможно, Вагнер не только лучший среди иностранцев, а вообще лучший игрок в истории клуба. Он напоминает мне Дидье Дрогба. Лав тоже мог играть один в нападении, в лучшие годы был скоростным, одинаково хорошо бил с двух ног, здорово прикрывал мяч корпусом, много забивал головой.

Вагнер даже в одиночку оставался главной опасностью для любой защиты. Не хочу обидеть никого из бывших игроков ЦСКА, но для меня Вагнер Лав — однозначно номер один», — приводит слова Ярошика Metaratings.