Гуренко: рано говорить о Погостнове, «Локомотиву» нужны два сильных центральных защитника

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко выразил мнение, что линия обороны московской команды требует усиления.
«Состав «Локомотива»? По мне, в команде не хватает сильных центральных защитников, более мобильных и умеющих создать плотность игры. Нужно обязательно усиливать эту зону двумя новыми игроками. Возможно, надо поискать флангового защитника. Смольников — хороший игрок и отличный человек, но годы берут своё.
Егор Погостнов? Пока это всё очень и очень сыро. Ему нужно сделать минимум 100 ошибок, прежде чем можно будет о чём-то говорить. Плюс не забываем, что мы пока оцениваем его на уровне нашего чемпионата», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
19-летний защитник Егор Погостнов принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги текущего сезона.
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