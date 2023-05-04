Галтье хочет, чтобы Месси продолжил выступать за «ПСЖ» после отстранения

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье надеется на то, что форвард команды Лионель Месси продолжит играть за клуб по окончании срока отстранения от работы с командой, сообщает RMC Sport.
По информации источника, наставник парижан не против выпускать Месси в стартовом составе после его возвращения к тренировкам.
Сообщается, что руководство «ПСЖ» скептически относится к использованию аргентинского форварда в оставшихся матчах сезона, несмотря на позицию главного тренера команды. Ранее боссы парижан оштрафовали и отстранили Месси на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
Срок действия контракта аргентинского футболиста с «ПСЖ» истекает в конце июня этого года.
В текущем сезоне на счету Месси 37 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 19 результативными передачами. В составе «ПСЖ» 35-летний футболист выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции.
- 4 мая 2023
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