«Ньюкасл» намерен приобрести хавбека «Ниццы» Тюрам-Юльена

«Ньюкасл» нацелился на подписание опорного полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрам-Юльена, сообщает Football Insider.
По информации источника, «сороки» имеют все шансы приобрести восходящую звезду «Ниццы» уже этим летом.
Сообщается, что французский клуб будет открыт для предложений по игроку из-за большого интереса к полузащитнику со стороны ведущих команд Европы. Руководство «орлят» рассчитывает выручить с продажи 22-летнего игрока приблизительно € 70 млн.
«Ливерпуль» и «Реал» также следят за ситуацией вокруг молодого хавбека и готовы в любой момент включиться в борьбу за Тюрам-Юльена.
В текущем сезоне на счету полузащитника 46 матчей за «Ниццу» во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 8 результативными передачами.
Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость Тюрам-Юльена по данным интернет-портала Transfermarkt – € 32 млн.
- 4 мая 2023
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