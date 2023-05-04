Защитник Маки Баньяк вернулся в расположение «Пари НН» после реабилитации в Испании

Камерунский защитник «Пари Нижний Новгород» Маки Баньяк вернулся в расположение команды после травмы.
«Маки Баньяк прошёл курс лечения в Испании и на этой неделе присоединился к команде, продолжит реабилитацию в Нижнем Новгороде», — говорится в сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале нижегородского клуба.
27‑летний Баньяк является воспитанником «Барселоны», он перешёл в «Пари Нижний Новгород» в январе из казахстанского «Кайрата», но до сих пор не провёл ни одного официального матча за российский клуб.
В марте камерунский защитник получил разрыв мениска на тренировке «Пари Нижний Новгород», а затем отправился в Испанию, где проходил реабилитацию.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Пари Нижний Новгород» занимает 13-е место, набрав 22 очка в 25 матчах.
- 4 мая 2023
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