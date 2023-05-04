«Арсенал» и «Астон Вилла» интересуются Ферраном Торресом

«Арсенал» и «Астон Вилла» заинтересованы в полузащитнике «Барселоны» Ферране Торресе, сообщает talkSPORT.
В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник является одним из основных игроков «Барселоны», он отыграл за команду Хави 29 матчей в Ла Лиге, забил 4 гола и отдал один результативный пас. Однако, по данным источника, из-за финансовых проблем и желания вернуть нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси каталонцы могут продать испанца этим летом.
Сообщается, что в услугах Феррана Торреса заинтересованы сразу два клуба английской Премьер-лиги — «Арсенал» и «Астон Вилла». Главный тренер «Арсенал» Микель Артета знаком с Торресом по совместной работе в «Манчестер Сити», в то время как «Астон Вилла» может привлечь 23-летнего испанца назначением директора Матеу Алемани, который совсем недавно покинул «Барселону».
В «Манчестер Сити» Ферран Торрес провёл полтора года, вместе с манкунианцами он выиграл чемпионат Англии и Кубок лиги.
- 4 мая 2023
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