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Эмери, Гвардиола, Ходжсон, Хау и О'Нил претендуют на награду «Тренер месяца» в АПЛ

Английская Премьер-лига на своём официальном сайте опубликовала список кандидатов на получение награды «Тренер месяца» по итогам апреля.

За награду поборются Унаи Эмери («Астон Вилла»), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Рой Ходжсон («Кристал Пэлас»), Эдди Хау («Ньюкасл») и Гари О'Нил («Борнмут»).

«Астон Вилла» под руководством Эмери победила в пяти из семи матчей, по разу проиграла и сыграла вничью.

«Манчестер Сити» Гвардиолы одержал победы во всех пяти апрельских матчах и возглавил турнирную таблицу.

«Кристал Пэлас» после возвращения Ходжсона выиграл четыре матча из шести и один раз сыграл вничью, оторвавшись от зоны вылета на 10 очков.

«Ньюкасл» благодаря работе Хау набрал в апреле 18 очков из 21 возможного, одержав шесть побед в семи матчах, и закрепился в зоне Лиги чемпионов.

«Борнмут» под руководством Гари О'Нила выиграл пять матчей при двух поражениях в апреле и увеличил отрыв от зоны вылета до девяти очков.