Агент Сильянова: решение касаемо будущего игрока будет принято по окончании сезона РПЛ

Вадим Шпинёв, агент защитника Александра Сильянова, не подтвердил информацию о том, что «Ростов» не будет выкупать футболиста по окончании нынешнего сезона.

«Сильянов не останется в «Ростове» и вернётся в «Локомотив»? Не нужно доверять всему, что пишут. Позиция футболиста была и есть: решение касаемо будущего игрока будет принято по окончании сезона РПЛ», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее стало известно, что «Ростов» не стал пользоваться правом выкупа защитника Александра Сильянова у «Локомотива».

Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией, отметив, что «Ростов» должен был уведомить «Локомотив» о выкупе 22-летнего защитника до 1 мая.