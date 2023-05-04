Руслан Нигматуллин: ЦСКА заслужил выход в финал Кубка России как никто другой

Экс-вратарь ЦСКА Руслан Нигматуллин прокомментировал выход команды Владимира Федотова в Суперфинал Фонбет Кубка России.

«ЦСКА очень качественно поработал зимой, видна рука Федотова. У них всё отлично и в РПЛ, и в Кубке России. Они заслужили выход в финал как никто другой! Всё абсолютно по делу.

Думаю, что армейцы — явные фавориты на титул, кто бы ни играл с ними в финале. И «Краснодар», и «Урал» в данный момент выглядят слабее ЦСКА», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Борьбу за Кубок России продолжают ЦСКА, вышедший в Суперфинал турнира после победы над «Уралом» (3:2 по сумме двух встреч), а также «Краснодар» и екатеринбургский «Урал», которые в очной встрече разыграют вторую путёвку в решающий матч.