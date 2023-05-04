Невилл – о «Челси»: эта команда способна бороться за попадание в топ-3 АПЛ

Футбольный эксперт Гари Невилл считает, что «Челси» по силам побороться за попадание в тройку сильнейших команд по итогам следующего сезона АПЛ.
«Я убеждён, что кто-то из тренеров может сделать из «Челси» достойную команду. Такой коллектив сможет бросить вызов лидерам чемпионата и побороться за попадание в топ-3 АПЛ.
Мы видели нечто подобное в прошлом сезоне с «Манчестер Юнайтед» при Ральфе Рангнике. После прихода в клуб тен Хага их игра преобразилась.
Я думаю, лондонцы смогут достойно провести следующий сезон. Да, они шокированы, но команду всё ещё можно возродить. В первую очередь за счёт назначения грамотного тренера, который сможет контролировать раздевалку», – приводит слова Невилла Sky Sports.
«Челси» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 39 очков после 33 матчей.
- 4 мая 2023
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