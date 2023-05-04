«Атлетик» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

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Сегодня, 4 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Атлетик» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом (Испания).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 23:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.

Ранее в этом сезоне команды встречались в 15-м туре чемпионата Испании. Тот матч завершился нулевой ничьей.

В нынешнем сезоне Ла Лиги «Бетис» располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 49 очков в 32 матчах. «Атлетик» находится на строчку ниже, в активе команды 47 очков.

Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают вышедший на второе место мадридский «Атлетико» на 13 очков.