«Атлетик» — «Бетис»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 23:00 мск

Сегодня, 4 мая, состоится матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встретятся «Атлетик» и «Бетис». Игра пройдёт на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом (Испания).
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнётся в 23:00 мск. Игру в прямом эфире покажет Okko.
Ранее в этом сезоне команды встречались в 15-м туре чемпионата Испании. Тот матч завершился нулевой ничьей.
В нынешнем сезоне Ла Лиги «Бетис» располагается на шестом месте турнирной таблицы, набрав 49 очков в 32 матчах. «Атлетик» находится на строчку ниже, в активе команды 47 очков.
Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают вышедший на второе место мадридский «Атлетико» на 13 очков.
- 4 мая 2023
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:50
-
19:38
-
19:36
-
19:26
-
19:20
-
19:11
-
18:58
-
18:58
-
18:44
-
18:43
-
18:39
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:21
-
18:10
-
17:59
-
17:58
-
17:53
-
17:42
-
17:40
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:24
-
17:13
-
16:55
-
16:54
-
16:45