Reuters: «Аль-Хиляль» направил Месси официальное предложение

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получил официальное предложение от клуба «Аль-Хиляль», выступающего в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters.
По информации источника, предложение от саудовского клуба — единственное, которое Месси получил на данный момент. Также сообщается, что отстранение Месси парижским клубом связано не только с его поездкой в Саудовскую Аравию, но и с тем, что аргентинский футболист раскритиковал проект «ПСЖ» и заявил, что точно не останется в клубе на следующий сезон.
Лионель Месси выступает в составе «ПСЖ» с 2021 года, перейдя туда из «Барселоны». Действующий контракт 35-летнего нападающего с парижским клубом истекает в конце текущего сезона.
В текущем сезоне Лиги 1 Месси провёл 28 матчей, забил в них 15 голов и отдал 15 результативных передач.
- 4 мая 2023
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