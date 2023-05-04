«Удинезе» — «Наполи»: стартовые составы команд на матч Серии А

Сегодня, 4 мая, пройдёт матч 33-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Удинезе» и «Наполи». Команды сыграют на стадионе «Дачия Арена (Фриули)» в Удине. Главным арбитром встречи назначен Розарио Абиссо (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Стартовые составы:

«Удинезе»: Сильвестри, Бекао, Бийол, Перес, Эхизибуэ, Удогие, Самарджич, Уолас, Ловрич, Перейра, Нестеровски.

«Наполи»: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Джэ, Оливера, Замбо Ангисса, Лоботка, Н'Домбеле, Элмас, Осимхен, Кварацхелия.

Отметим, что «Наполи» досрочно станет чемпионом Италии, если не потерпит поражение в этом матче. Последний раз команда выигрывала титул в сезоне-1989/1990.