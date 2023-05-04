Дмитрий Аленичев высказался о результатах «Спартака» во второй части сезона РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что на команду Гильермо Абаскаля во второй части текущего сезона могли повлиять травмы, ошибки во время предсезонной подготовки или проблемы внутри коллектива.

«Спартак» весной и осенью — две разные команды? Я не нахожусь внутри коллектива, мне сложно сказать что происходит. Может быть, где-то была ошибка в предсезонной подготовке — не исключаю этого. Но это не главное. Может, что-то происходит внутри коллектива. Были травмы.

Промес не играл три или четыре недели. Вышел — и сразу забил мяч. Представляете, какое влияние имеет Промес? Вот уберите Малкома из «Зенита» — на мой взгляд, «Зенит» недосчитался бы нескольких очков. Травмы тоже важно учитывать», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В последних восьми матчах Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Кроме того, красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка России, уступив «Акрону» (1:2).