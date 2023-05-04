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Дмитрий Аленичев высказался о результатах «Спартака» во второй части сезона РПЛ

Дмитрий Аленичев высказался о результатах «Спартака» во второй части сезона РПЛ
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Бывший полузащитник «Спартака» Дмитрий Аленичев предположил, что на команду Гильермо Абаскаля во второй части текущего сезона могли повлиять травмы, ошибки во время предсезонной подготовки или проблемы внутри коллектива.

«Спартак» весной и осенью — две разные команды? Я не нахожусь внутри коллектива, мне сложно сказать что происходит. Может быть, где-то была ошибка в предсезонной подготовке — не исключаю этого. Но это не главное. Может, что-то происходит внутри коллектива. Были травмы.

Промес не играл три или четыре недели. Вышел — и сразу забил мяч. Представляете, какое влияние имеет Промес? Вот уберите Малкома из «Зенита» — на мой взгляд, «Зенит» недосчитался бы нескольких очков. Травмы тоже важно учитывать», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В последних восьми матчах Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал три победы, четыре раза сыграл вничью и один раз проиграл. Кроме того, красно-белые выбыли из розыгрыша Кубка России, уступив «Акрону» (1:2).

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