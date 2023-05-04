Давид Сильва продлил контракт с «Реал Сосьедадом» на год

«Реал Сосьедад» объявил о продлении контракта до 2024 года со своим полузащитником Давидом Сильвой. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.
«Находясь на пике своей карьеры, Сильва решил остаться с нами. У нас будет привилегия продолжать наслаждаться его магией, той, которая заставляет болельщиков подниматься со своих кресел. Его футбол делает лучше его товарищей по команде. А самое главное – делает всех нас счастливее», – говорится в сообщении пресс-службы «Реал Сосьедада».
37-летний испанский плеймейкер выступает за «Реал Сосьедад» с 2020 года после перехода из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.
В текущем сезоне на счету испанца 32 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 6 результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 4 млн.
Сильва ассистирует Барренечеа в матче 33-го тура с «Реалом»
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
На данный момент «Реал Сосьедад» занимает четвёртое место в таблице чемпионата Испании, которое позволяет выступать в Лиге чемпионов в следующем году. В активе команды из Сан-Себастьяна 61 очко после 33 туров.
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