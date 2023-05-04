Агаларов — о Рамадане: тренерский штаб идёт навстречу тем, кто соблюдает пост

Форвард «Ахмата» Гамид Агаларов рассказал, что не испытывал трудностей с подготовкой к матчам в священный для мусульман месяц Рамадан.

«Тренерский штаб идёт навстречу тем, кто держит пост. Тренировки заканчиваются к концу поста. Не чувствуешь такой усталости, того, что тебе это мешает. Играется нормально, не тяжело.

Не стоит говорить, тяжелее или легче, потому что Всевышний тебе поможет. Если ты совершаешь намаз пять раз в день, надо просить, чтобы он тебе помог, он поможет», — сказал Агаларов в интервью «Матч ТВ».

«Ахмат» занимает пятое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, набрав 40 очков в 25 матчах. Гамид Агаларов забил один гол и сделал одну результативную передачу в 17 матчах российского первенства.