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«Рома» запланировала турне по Южной Корее. Одним из соперников римлян станет «Тоттенхэм»

«Рома» запланировала турне по Южной Корее. Одним из соперников римлян станет «Тоттенхэм»
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«Рома» во время межсезонья посетит Южную Корею. В рамках Азиатского турне команда проведёт три товарищеских матча, сообщает пресс-служба римского клуба.

В субботу, 29 июля, «Рома» сыграет против «Вулверхэмптона». Во вторник, 1 августа, римляне сразятся с корейским клубом «Инчхон Юнайтед». Оба матча пройдут на стадионе «Инчхон Азиад».

Это будет первый визит «Ромы» в Южную Корею. Товарищеские игры с «Вулверхэмптоном» и «Инчхон Юнайтед» станут частью летнего турне команды. Римляне также посетят Сингапур, где встретятся с «Тоттенхэмом» в среду, 26 июля.

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