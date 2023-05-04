«Рома» запланировала турне по Южной Корее. Одним из соперников римлян станет «Тоттенхэм»
Поделиться
«Рома» во время межсезонья посетит Южную Корею. В рамках Азиатского турне команда проведёт три товарищеских матча, сообщает пресс-служба римского клуба.
В субботу, 29 июля, «Рома» сыграет против «Вулверхэмптона». Во вторник, 1 августа, римляне сразятся с корейским клубом «Инчхон Юнайтед». Оба матча пройдут на стадионе «Инчхон Азиад».
Это будет первый визит «Ромы» в Южную Корею. Товарищеские игры с «Вулверхэмптоном» и «Инчхон Юнайтед» станут частью летнего турне команды. Римляне также посетят Сингапур, где встретятся с «Тоттенхэмом» в среду, 26 июля.
Комментарии
- 4 мая 2023
-
23:25
-
23:12
-
23:02
-
23:02
-
22:54
-
22:52
-
22:38
-
22:36
-
22:29
-
22:22
-
22:20
-
22:16
-
22:11
-
21:59
-
21:52
-
21:45
-
21:45
-
21:37
-
21:32
-
21:30
-
21:24
-
21:10
-
21:05
-
20:58
-
20:50
-
20:47
-
20:27
-
20:27
-
20:24
-
20:10
-
20:08
-
20:01
-
19:59
-
19:56
-
19:50
Партнерский контент