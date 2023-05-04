«Рома» запланировала турне по Южной Корее. Одним из соперников римлян станет «Тоттенхэм»

«Рома» во время межсезонья посетит Южную Корею. В рамках Азиатского турне команда проведёт три товарищеских матча, сообщает пресс-служба римского клуба.

В субботу, 29 июля, «Рома» сыграет против «Вулверхэмптона». Во вторник, 1 августа, римляне сразятся с корейским клубом «Инчхон Юнайтед». Оба матча пройдут на стадионе «Инчхон Азиад».

Это будет первый визит «Ромы» в Южную Корею. Товарищеские игры с «Вулверхэмптоном» и «Инчхон Юнайтед» станут частью летнего турне команды. Римляне также посетят Сингапур, где встретятся с «Тоттенхэмом» в среду, 26 июля.