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«Брайтон» обыграл «Манчестер Юнайтед» благодаря голу с пенальти на 90+9-й минуте

Завершился перенесённый матч 28-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андре Марринером (Бирмингем). Победу с минимальным счётом одержал «Брайтон» – 1:0.

Несмотря на обилие голевых моментов в первом тайме, командам не удалось открыть счёт до перерыва.

Во второй половине встречи ближе к голу были хозяева, однако мяч упорно не шёл в ворота «красных дьяволов».

Однако в конечном итоге «Брайтон» сумел конвертировать игровое преимущество в забитый мяч – на 90+9-й минуте матча полузащитник «чаек» Алексис Мак Аллистер реализовал пенальти и принёс своей команде важнейшие три очка.

«Красные дьяволы» набрали 63 очка в 33 матчах и продолжают погоню за «Ньюкаслом» в борьбе за третье место в Премьер-лиге. «МЮ» отстаёт от «сорок» на два очка. «Брайтон» поднялся на шестую строчку. Команда набрала 55 очков по итогам 32 встреч.

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами завершился победой «Брайтона» со счётом 2:1. Дублем в составе «чаек» отметился Паскаль Гросс.