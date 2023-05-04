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Камано — о трофее с «Локомотивом»: каждый футболист ставит цель завоёвывать трофеи

Камано — о трофее с «Локомотивом»: каждый футболист ставит цель завоёвывать трофеи
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Нападающий московского «Локомотива» Франсуа Камано заявил, что хотел бы завоевать трофей вместе с клубом.

«Хочу ли я выиграть титул перед уходом из «Локомотива»? Безусловно, каждый футболист ставит перед собой цель завоевать трофей. Но пока что думаем на короткую перспективу. Впереди четыре матча, задача — выиграть их все», — приводит слова Камано Sport24.

Камано перешёл в «Локомотив» из французского «Бордо» в августе 2020 года. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 27‑летний гвинеец провёл 24 матча, забил в них шесть мячей и отдал три голевые передачи. Также на счету игрока три гола в девяти встречах текущего розыгрыша Фонбет Кубка России.

«Локомотив» занимает десятое место в текущем сезоне РПЛ, набрав 32 очка в 25 матчах.

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