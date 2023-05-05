Кварацхелия завоевал второй трофей в карьере. Первый был с «Локомотивом»

Вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия завоевал второй трофей в своей карьере. Первые титул грузинский футболист выигрывал с «Локомотивом». В сезоне-2018/19 железнодорожники поднимали над головой Кубок России.

В четверг, 4 мая, «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стал чемпионом Италии за пять туров до конца сезона. Решающий мяч записал на свой счёт форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

Отдельно отметим, что это первое чемпионство для «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/90.

Кварацхелия играет на взрослом уровне с 2017 года. Грузинский футболист выступал за «Динамо» Тбилиси, «Рустави», «Локомотив», «Рубин» и «Динамо» Батуми.

Помимо двух трофеев в коллекции Хвичи также имеется две серебряные награды: в составе тбилисского «Динамо» в чемпионате Грузии-2017 и в составе «Локомотива» в РПЛ-2018/19.