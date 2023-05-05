Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Атлетик» – «Бетис» 0:1, результат матча 33-го тура Ла Лиги 4 мая 2023 года

«Бетис» в гостях одолел «Атлетик» в матче Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом (Испания). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу с минимальным счётом одержал «Бетис» – 1:0.

Единственным голом в матче отметился форвард зелёно-белых Виллиан Жозе на 6-й минуте.

Виллиан Жозе забивает гол в ворота «Атлетика» в матче 33-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в этом сезоне команды встречались в 15-м туре чемпионата Испании. Та игра завершилась нулевой ничьей.

«Бетис» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 33 матчах. «Атлетик» находится на две строчке ниже, в активе команды 47 очков.

Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают вышедший на второе место мадридский «Атлетико» на 13 очков.

Испания - Примера. 33-й тур
04 мая 2023, четверг. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
0 : 1
Бетис
Севилья
0:1 Жозе – 6'
Удаления: Вивиан – 90+3' / нет
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023