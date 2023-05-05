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«Бетис» в гостях одолел «Атлетик» в матче Ла Лиги

Завершился матч 33-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Атлетик» и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Мигелем Анхелем Ортисом Арьясом (Испания). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Победу с минимальным счётом одержал «Бетис» – 1:0.

Единственным голом в матче отметился форвард зелёно-белых Виллиан Жозе на 6-й минуте.

Виллиан Жозе забивает гол в ворота «Атлетика» в матче 33-го тура Ла Лиги

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Ранее в этом сезоне команды встречались в 15-м туре чемпионата Испании. Та игра завершилась нулевой ничьей.

«Бетис» располагается на шестом месте в турнирной таблице, набрав 52 очка в 33 матчах. «Атлетик» находится на две строчке ниже, в активе команды 47 очков.

Лидирует в соревновании «Барселона». За пять туров до конца сезона подопечные Хави опережают вышедший на второе место мадридский «Атлетико» на 13 очков.