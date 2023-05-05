«Ливерпулю» и «Баварии» интересен хавбек «Фулхэма» Пальинья

«Бавария» и «Ливерпуль» намерены побороться за полузащитника «Фулхэма» Жоау Пальинью этим летом. «Фулхэм» потребует не менее € 55 млн за своего игрока, сообщает Football Insider.

По информации источника, «Бавария» готова присоединиться к гонке за подписание 27-летнего хавбека после личной встречи с ним в прошлом месяце.

Сообщается, что «Ливерпуль» продолжает проявлять интерес к Пальинье после его выдающегося дебютного сезона в Англии и будет готов побороться за футболиста с мюнхенцами.

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва надеется сохранить Пальинью на «Крэйвен Коттедж».

В текущем сезоне на счету португальца 36 матчей за «Фулхэм» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами.

Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 35 млн.