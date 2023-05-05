Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки

В четверг, 4 мая, в матче 33-го тура чемпионата Италии «Наполи» на выезде сыграл вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стал чемпионом страны за пять туров до конца сезона. Решающий мяч записал на свой счёт форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

Вот как футболисты неаполитанцев празднуют долгожданное чемпионство:

Отметим, что это первое Скудетто для «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/90.

Всего на счету неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии). Ближе всего к чемпионству команда приближалась в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри набрал 87 баллов и занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.