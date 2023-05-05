Лионель Месси может больше не сыграть за «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси может больше не сыграть за клуб, сообщает RMC Sport со ссылкой на L'Équipe.

По данным источника, аргентинский нападающий больше не видит себя в составе «парижан» после отстранения на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Лионель не представляет себя вернувшимся на «Парк де Пренс», где знает, что будет снова освистан болельщиками.

При этом отмечается, что на данный момент «ПСЖ» не ведёт с Месси переговоры о расторжении контрактного соглашения.

В текущем сезоне на счету аргентинца 37 матчей за парижан во всех турнирах, в которых он отметился 20 голами и 19 результативными передачами. В составе «ПСЖ» 35-летний футболист выигрывал чемпионат и Суперкубок Франции.

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