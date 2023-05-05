Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в матче с «Брайтоном» в АПЛ
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рокомментироал поражение команды в матче с «Брайтоном» (0:1) в чемпионате Англии.
«Мы должны более внимательно относиться к нашим моментам, которые мы создавали в первом тайме. У нас были хорошие шансы. Отличные возможности, надо было их использовать. Меня не беспокоит потеря очков. Речь идет о сохранении концентрации, которую нельзя терять. У нас всё в наших руках, и мы должны прийти в норму. Мы извлекаем уроки из сегодняшнего вечера и должны двигаться дальше», — приводит слова тен Хага BBC.
На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 63 очка.
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