Непомнящий: у Вендела огромный потенциал и большое будущее

Известный российский тренер Валерий Непомнящий назвал Вендела лучшим из бразильских игроков, ныне выступающих в «Зените». По его словам, этот футболист не затерялся бы в европейском топ-клубе.
«Наверное, сейчас сильнейший из зенитовских бразильцев — это Вендел. Иногда он действительно выделяется на фоне остальных, хотя стоит признать, что все бразильцы «Зенита» — качественные футболисты. Просто Вендел, в отличие от других, обладает одинаково хорошими оборонительными и атакующими качествами. У него огромный потенциал и большое будущее. Думаю, Вендел не затеряется в европейском топ-клубе», — приводит слова Непомнящего «РБ Спорт».
Помимо Вендела за «Зенит» сейчас играет ещё несколько бразильцев: Дуглас Сантос, Родригао, Роберт Ренан, Густаво Мантуан, Клаудиньо и Малком. Последние двое также имеют российские паспорта. Вендел забил восемь голов и отдал три голевые передачи, поучаствовав в 23 играх РПЛ сезона-2022/2023.
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