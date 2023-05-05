Лучано Спаллетти – самый возрастной тренер, выигравший Серию А

Лучано Спаллетти стал самым возрастным тренером, которому удалось выиграть чемпионат Италии, сообщается в «твиттере» OptaPaolo.

Специалист оформил чемпионство с «Наполи» в возрасте 64 лет и 58 дней.

Напомним, 4 мая неаполитанцы на выезде сыграли вничью с «Удинезе» (1:1) и досрочно стали чемпионом Италии за пять туров до конца сезона.

Отметим, Спаллетти в третий раз в своей карьере выиграл национальное первенство. Первые два титула были завоёваны с питерским «Зенитом»: в сезоне-2010 и в сезоне-2011/2012.

«Наполи» впервые за 33 гола удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцем», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»