Тукманов: закрытие на базе не спасёт «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал новость о том, что автозаводцы перед каждой игрой будут закрываться на базе. По его словам, такая мера может сработать один раз, но вряд ли спасёт команд от вылета из РПЛ.
«Закрыться на базе — это же решение тренерского штаба. Такое делали раньше, когда команда находилась в разобранном состоянии. Может, так тренер хочет встряхнуть футболистов. В нынешней ситуации «Торпедо» бесполезно закрываться на базе. Наверное, Клотет хочет получше познакомиться с игроками, провести с ними больше времени. Что касается достижения результата, может, такая мера сработает, но только один раз. Закрытие на базе не спасёт «Торпедо».
Куда [Клотету] уходить? Его как тренера мало кто знает. Громких результатов нет. Скорее всего, Клотет останется в «Торпедо» [в Первой лиге], будет зарабатывать себе авторитет. Желаю ему удачи», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».
«Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ. В 26-м туре москвичи сыграют дома с «Ахматом» 6 мая.
- 5 мая 2023
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:36
-
00:15
-
00:15
-
00:06
-
00:06
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:41
-
23:37
-
23:25
-
23:12
-
23:02