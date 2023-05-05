Тукманов: закрытие на базе не спасёт «Торпедо»

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов прокомментировал новость о том, что автозаводцы перед каждой игрой будут закрываться на базе. По его словам, такая мера может сработать один раз, но вряд ли спасёт команд от вылета из РПЛ.

«Закрыться на базе — это же решение тренерского штаба. Такое делали раньше, когда команда находилась в разобранном состоянии. Может, так тренер хочет встряхнуть футболистов. В нынешней ситуации «Торпедо» бесполезно закрываться на базе. Наверное, Клотет хочет получше познакомиться с игроками, провести с ними больше времени. Что касается достижения результата, может, такая мера сработает, но только один раз. Закрытие на базе не спасёт «Торпедо».

Куда [Клотету] уходить? Его как тренера мало кто знает. Громких результатов нет. Скорее всего, Клотет останется в «Торпедо» [в Первой лиге], будет зарабатывать себе авторитет. Желаю ему удачи», — приводит слова Тукманова «РБ Спорт».

«Торпедо» идет на последнем месте в РПЛ. В 26-м туре москвичи сыграют дома с «Ахматом» 6 мая.