Ярошик: допускаю, что до Акинфеева не доходила информация об интересе других клубов

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев мог бы проявить себя в Европе.

«Я не тренер вратарей, но помню, что раньше в Англии все стремились подписать высокорослых вратарей. Думаю, Игорь бы спокойно вписался в чемпионат Испании, потому что ногами Акинфеев играет просто супер, и там были вратари гораздо ниже.

Вполне допускаю, что до Игоря просто не доходила информация об интересе других клубов, и он не мог влиять на свою судьбу. Не знаю, как сейчас, но раньше руководство ЦСКА не хотело продавать своих футболистов в средние команды, предпочитая европейские топ-клубы. Лично мне было бы интересно узнать у Игоря, был ли у него вариант перейти в сильную европейскую команду», — приводит слова Ярошика Metaratings.

Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основной состав клуба он выступает с 2003 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2024 года.