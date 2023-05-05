Ярошик: допускаю, что до Акинфеева не доходила информация об интересе других клубов

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик считает, что голкипер армейцев Игорь Акинфеев мог бы проявить себя в Европе.
«Я не тренер вратарей, но помню, что раньше в Англии все стремились подписать высокорослых вратарей. Думаю, Игорь бы спокойно вписался в чемпионат Испании, потому что ногами Акинфеев играет просто супер, и там были вратари гораздо ниже.
Вполне допускаю, что до Игоря просто не доходила информация об интересе других клубов, и он не мог влиять на свою судьбу. Не знаю, как сейчас, но раньше руководство ЦСКА не хотело продавать своих футболистов в средние команды, предпочитая европейские топ-клубы. Лично мне было бы интересно узнать у Игоря, был ли у него вариант перейти в сильную европейскую команду», — приводит слова Ярошика Metaratings.
Напомним, Акинфеев является воспитанником ЦСКА. За основной состав клуба он выступает с 2003 года. Контрактное соглашение голкипера с клубом рассчитано до 2024 года.
- 5 мая 2023
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:36
-
00:15
-
00:15
-
00:06
-
00:06
- 4 мая 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:49
-
23:41
-
23:37
-
23:25
-
23:12
-
23:02