Бояринцев: в игре «Спартака» нет конструктива, которого все ждут

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался о шансах красно-белых на медали по итогам сезона в РПЛ. Сейчас «Спартак» занимает третье место с 49 очками. У «Ростова», идущего вторым, — 50, а у ЦСКА, который находится на четвертом месте, — 48.

«У «Спартака» есть характер, он проявился и в матче с «Краснодаром», и в игре с «Ростовом». Но команда получает много критики из-за игры. На то они и профессионалы, чтобы с достоинством выходить из таких ситуаций. Впереди борьба за тройку и «Спартаку» ещё бы попасть в неё, потому что «Зенит» — чемпион, «Ростов» второе место не захочет отдавать, а есть ещё ЦСКА, который попытается опередить «Спартак». Осенью мне нравилась [игра «Спартака»], а сейчас нет конструктива, которого все ждут. Игра «Спартака» оставляет желать лучшего», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

В 26-м туре РПЛ «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Матч пройдёт 7 мая и начнётся в 18:00 мск