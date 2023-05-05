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Андрей Кобелев: не я ушёл из «Динамо», это меня «ушли»

Андрей Кобелев: не я ушёл из «Динамо», это меня «ушли»
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о периоде жизни в клубе. Он не стал отвечать на вопрос о возможном назначении на должность главного тренера команды Александра Кержакова.

«Я всю жизнь провёл в «Динамо». Это не я оттуда ушёл, это меня «ушли». Свою работу там я сейчас не анализирую, этим занимаются средства массовой информации. Как ко мне относятся – смотрите сами. Про возможное назначение Кержакова на пост наставника «Динамо» я слышу впервые. А как я могу к этому относиться? Когда это назначение произойдёт, тогда и поговорим», – приводит слова Кобелева «Евро-футбол.Ру».

Напомним, после 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.

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