Андрей Кобелев: не я ушёл из «Динамо», это меня «ушли»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев высказался о периоде жизни в клубе. Он не стал отвечать на вопрос о возможном назначении на должность главного тренера команды Александра Кержакова.
«Я всю жизнь провёл в «Динамо». Это не я оттуда ушёл, это меня «ушли». Свою работу там я сейчас не анализирую, этим занимаются средства массовой информации. Как ко мне относятся – смотрите сами. Про возможное назначение Кержакова на пост наставника «Динамо» я слышу впервые. А как я могу к этому относиться? Когда это назначение произойдёт, тогда и поговорим», – приводит слова Кобелева «Евро-футбол.Ру».
Напомним, после 25-го тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» находится на седьмой строчке турнирной таблицы, имея в активе 39 очков.
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