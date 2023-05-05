L'Équipe: «ПСЖ» готов отдать Неймара в аренду в летнее трансферное окно

Бразильский нападающий Неймар может покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.

Как сообщает L'Équipe, советник парижского клуба Луиш Кампуш не против ухода футболиста летом, но не будет требовать этого. Он оставляет решение этого вопроса за агентом игрока Пини Захави и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелайфи.

«ПСЖ» готов отдать форварда в аренду с правом выкупа. Считается, что бразилец не соответствует проекту клуба, который включает в себя пункты об омоложении состава и увеличении числа французских игроков.

В последние недели интерес к нападающему проявлял клуб из Саудовской Аравии, но этот вариант не является для Неймара приоритетным.

В текущем сезоне на счету бразильца 28 матчей в составе «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он отметился 16 голами и 17 результативными передачами.

Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста по данным интернет-портала Transfermarkt – € 70 млн.

Материалы по теме Владельцы «Ньюкасла» изучают возможность трансфера Неймара

Неймар отреагировал на проигрыш € 1 млн в онлайн-казино: