Экс-форвард «Динамо» Байдачный: Газзаев или Сёмин могли бы сменить Йокановича

Бывший нападающий «Динамо» Анатолий Байдачный прокомментировал возможное увольнение Славиши Йокановича с должности главного тренера московского клуба.

«Я не буду говорить ничего плохого о Йокановиче. Но, полагаю, «Динамо» должен тренировать отечественный специалист. Важно, чтобы он был квалифицированный, работал с полной самоотдачей. И добивался результата во славу нашего футбола.

Тот же Газзаев или Сёмин могли бы возглавить «Динамо». И поверьте, команда играла бы очень интересно. Сёмин в «Локомотив» пришёл в достаточно серьезном возрасте, но команда же заиграла. А когда он ушёл, то перестала. Это люди с опытом, знаниями и квалификацией — это самое важное.

Никто не говорит, что Йоканович плохой тренер. Всегда не так просто проявлять себя за границей. Если он возглавит ведущий клуб Сербии или сборную, можно пожелать ему только удачи», — приводит слова Байдачного «РБ Спорт».