«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А

«Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в чемпионате Италии.
«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться. Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – написано в обращении туринского клуба.
Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.
Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.
Всего в активе неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии). Ближе всего к чемпионству команда приближалась в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри набрал 87 очков и занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.
Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки:
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