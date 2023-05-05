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«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А

«Ювентус» поздравил «Наполи» с чемпионством в Серии А
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«Ювентус» поздравил «Наполи» с победой в чемпионате Италии.

«Учитывая множество комплиментов, полученных в прошлом, мы не могли сдержаться. Поздравляем «Наполи» с третьим скудетто!» – написано в обращении туринского клуба.

Напомним, в матче 33-го тура Серии А между «Наполи» и «Удинезе» была зафиксирована ничья со счётом 1:1. Этого результата команде Лучано Спаллетти было достаточно, чтобы досрочно завоевать чемпионский титул в третий раз в своей истории.

Отметим, что это первое скудетто «Наполи» за 32 года. Последний раз «партенопейцы» выигрывали Серию А в сезоне-1989/1990.

Всего в активе неаполитанцев с 1990 года четыре трофея (три Кубка и один Суперкубок Италии). Ближе всего к чемпионству команда приближалась в сезоне-2017/2018. Тогда «Наполи» под руководством Маурицио Сарри набрал 87 очков и занял второе место, уступив «Ювентусу» четыре очка.

Эмоции футболистов «Наполи» из чемпионской раздевалки:

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