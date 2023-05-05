Виктор Осимхен рассказал, почему «Наполи» стал чемпионом Италии
Поделиться
Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о победе команды в чемпионате Италии.
«Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.
Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», – приводит слова Осимхена France24 со ссылкой на DAZN.
«Наполи» впервые за 33 года удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцей», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».
Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:
Материалы по теме
Комментарии
- 5 мая 2023
-
08:30
-
08:27
-
08:07
-
07:58
-
05:57
-
05:51
-
05:44
-
05:41
-
05:35
-
05:00
-
04:52
-
04:48
-
04:17
-
04:07
-
04:04
-
03:50
-
03:45
-
03:38
-
03:14
-
02:51
-
02:22
-
02:20
-
02:00
-
01:21
-
01:16
-
01:00
-
00:58
-
00:57
-
00:48
-
00:42
-
00:38
-
00:36
-
00:15
-
00:15
-
00:06
Партнерский контент