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Виктор Осимхен рассказал, почему «Наполи» стал чемпионом Италии

Виктор Осимхен рассказал, почему «Наполи» стал чемпионом Италии
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Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен высказался о победе команды в чемпионате Италии.

«Меня переполняют эмоции, не могу подобрать слова, чтобы по-настоящему описать это чувство… Никто не заслужил скудетто больше, чем неаполитанцы.

Мы были аутсайдерами в чемпионской гонке на старте сезона, немногие верили в нас. Команда сплотилась и с самого начала верила, что обладает великолепным составом для завоевания чемпионства. И наша мечта осуществилась», – приводит слова Осимхена France24 со ссылкой на DAZN.

«Наполи» впервые за 33 года удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцей», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

Слёзы Кварацхелии после чемпионства «Наполи»:

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