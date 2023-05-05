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Один человек погиб в перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» в Серии А

Один человек погиб в перестрелке во время празднования чемпионства «Наполи» в Серии А
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Ночью в Неаполе произошла перестрелка, сообщает La Repubblica со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

Перестрелка произошла в разгар грандиозного празднования жителями города победы «Наполи» в Серии А, в котором приняли участие десятки тысяч болельщиков. Один из раненых – 26-летний мужчина — был срочно доставлен в неаполитанскую больницу «Кардарелли», где вскоре скончался.

Его родственники, также прибывшие в клинику, узнав о смерти мужчины, совершили нападение на отделение клиники, нанеся ему серьёзный ущерб. В дело пришлось вмешаться правоохранителям. Полиция ведёт расследование обстоятельств перестрелки.

«Наполи» впервые за 33 года удалось стать чемпионами Италии. В оставшихся пяти матчах нынешнего сезона чемпионата Италии «Наполи» сыграет с «Фиорентиной», «Монцей», «Интером», «Болоньей» и «Сампдорией».

Ночной Неаполь красочно отмечает чемпионство «Наполи»:

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