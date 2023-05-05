Экс-игрок «Динамо» Петрушин высказался о будущем Славиши Йокановича в клубе

Бывший футболист и тренер «Динамо» Алексей Петрушин прокомментировал возможное увольнение Славиши Йокановича с должности главного тренера московского клуба.

«Йоканович не выполнил поставленные задачи. После предыдущего сезона руководство рассчитывало, что команда будет бороться как минимум за тройку. А в идеальной среде вообще за чемпионство. Плюс Кубок — там тоже хотели дойти до высоких стадий. Соответственно, ничего достичь не удалось. Хотя в том же Кубке все шансы были, но в итоге странный вылет от «Акрона».

Вопрос и к руководству. Такое бывает — не угадали с тренером. Думаю, «Динамо» не сегодня стало искать тренера, а уже после вылета из Кубка. Тогда всё стало понятно.

Вообще Йоканович — неплохой тренер. Раньше он добивался результата. Его брали не просто с улицы. Но такое бывает — не пошло. Эмери тоже со «Спартаком» выступал неудачно, а потом столько всего выиграл. «Динамо» — молодая команда. Значит, нестабильная», — приводит слова Петрушина «РБ Спорт».