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Мбаппе будет капитаном «ПСЖ» со следующего сезона, Маркиньоса поставили перед фактом

Мбаппе будет капитаном «ПСЖ» со следующего сезона, Маркиньоса поставили перед фактом
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Нападающий французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе станет капитаном парижского клуба, начиная со следующего сезона. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Джон Джонс.

По информации источника, «ПСЖ» ждал, когда действующий капитан команды защитник Маркиньос подпишет новый контракт с командой, чтобы сообщить ему о решении отдать капитанскую повязку Мбаппе, который ждал её получения с момента продления контракта с парижанами в прошлом сезоне. Бразилец был ошеломлён подобным известием.

Решение не будет отменено. Маркиньос и защитник Преснел Кимпембпе, который также считался претендентом на капитанскую повязку, были уведомлены об этом.

«ПСЖ» уже подготовил официальный релиз, согласно которому смена капитана будет оправдана снижением нагрузки на Маркиньоса, на которого якобы оказывается слишком большое давление, однако основная причина решения — требования Мбаппе.

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