Глава департамента судейства Каманцев встретился с «Ростовом»

Глава департамента судейства РФС Павел Каманцев встретился с тренерским штабом и футболистами «Ростова» на базе клуба.
«В рамках лицензирования на будущий сезон клубы обязаны прослушать лекцию о правилах игры. Мы провели такую лекцию для футбольного клуба «Ростов», кроме меня в ней принял участие менеджер судей РПЛ Николай Иванов. Обсудили современные трактовки правил игры и наиболее резонансные моменты с участием футболистов «Ростова». Надеюсь, что такая встреча поможет игрокам лучше понимать решения арбитров на поле», — приводит слова Каманцева «Матч ТВ».
Напомним, после 25-го тура РПЛ «Ростов» в турнирной таблице занимает вторую строчку, имея в активе 50 очков. Ближайшие преследователи, «Спартак» и ЦСКА, отстают от ростовчан на одно и два очка соответственно.
- 5 мая 2023
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