Каряка: Малком станет лучшим бомбардиром РПЛ — это понятно, как и чемпионство «Зенита»

Бывший футболист сборной России Андрей Каряка высказался о соперничестве Квинси Промеса из «Спартака» и Малкома из «Зенита» за звание лучшего бомбардира Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. По его мнению, бразилец выиграет «Золотую бутсу» чемпионата с той же вероятностью, что и «Зенит» станет чемпионом.

«Малком попытается в мачте со «Спартаком» забить ещё. Промесу будет сложно догнать бразильца, когда гандикап в пять мячей и осталось не так много времени. Малком станет лучшим бомбардиром РПЛ — это понятно, как и чемпионство «Зенита».

Малком — сильный игрок, играет в топ-команде РПЛ, где партнёры соответствуют. В такой атмосфере легче становиться лучшим бомбардиром. Были и исключения, когда нападающие на себе тащили команду и становились лучшими страйкерами сезона. Последний покер, который Малком забил в прошлом туре, ещё больше его вдохновит. Промесу будет тяжело догонять, хотя 2-3 мяча до конца чемпионата он забьёт.

Промес и Малком — лидеры команд. Понятно, что «Зениту» чуть легче, чем «Спартаку», у них качественный подбор игроков. Петербуржцам есть, кого выпускать на замену. Не скажу, что это равноценные замены, но всё же. Промес в «Спартаке» уже давно лидер, его сложнее заменить. Но футбол — командный вид спорта. Может быть, Квинси заменит Соболев, который также неплохо выступает в этом сезоне», — приводит слова Каряки Metaratings.