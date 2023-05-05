Роман Ерёменко: я обещаю болельщикам, что отдам всего себя на поле

Бывший полузащитник казанского «Рубина» и московского ЦСКА Роман Ерёменко прокомментировал переход в финскую «Хонку». Контракт рассчитан до конца сезона (октября 2024 года).

«Я немного потренировался с командой, и мне понравилась атмосфера. «Хонка» — хорошая играющая команда, которая любит играть в комбинационный футбол через короткие передачи, а также много прессинговать. Мне это нравится. Я обещаю болельщикам, что отдам всего себя на поле. Я всегда так делал и буду делать здесь», — цитирует Ерёменко пресс-служба «Хонки».

Напомним, Роман Ерёменко является чемпионом России в составе московского ЦСКА (сезон-2015/2016) и чемпионом Украины в составе киевского «Динамо» (сезон-2008/2009), а также обладателем кубка и суперкубка России в составе казанского «Рубина» (2012).