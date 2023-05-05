Ярошик: Жирков и Акинфеев в юном возрасте сразу заиграли так, будто уже пять лет в старте

Бывший защитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился воспоминаниями об Игоре Акинфееве и Юрии Жиркове, которые присоединились к армейцам в юном возрасте, но сразу стали играть в стартовом составе. Также Ярошик высказался на тему того, что Юрий Жирков не сумел проявить себя в полной мере в «Челси».

«У Юры Жиркова с Игорем Акинфеевым немного похожая история. Оба попали в состав ЦСКА в юном возрасте, но сразу заиграли так, будто уже пять лет в старте. Юра был тихим, спокойным, скромным, но на поле был всегда одним из лучших. Жирков мог в одиночку закрыть весь фланг благодаря своей скорости, обыграть, сделать хорошую последнюю передачу, при этом умел читать игру. Суперигрок, один из лучших в истории российского футбола.

Что помешало Жиркову проявить себя в «Челси»? Коул и Малуда – это топ-футболисты того времени. Конкурировать с ними – очень непросто. Думаю, во многом из-за конкуренции ведущие российские футболисты не решаются переходить в европейские клубы. Выиграй тогда Жирков конкуренцию у Флорана или Эшли, он стал бы мировой звездой. С другой стороны, в «Челси» на одну позицию есть ещё три футболиста, ведь английские клубы играют в сезон по 60 игр, и обычно небольшой шанс проявить себя есть», — приводит слова Ярошика Metaratings.