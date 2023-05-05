Калешин: я подписал трёхлетний контракт с «Акроном», хочу продолжить работу здесь
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Главный тренер «Акрона» Евгений Калешин ответил на вопрос по поводу своего будущего. Специалист заявил, что накануне подписал новое трёхлетнее соглашение с тольяттинским клубом и хочет продолжить работу именно в нём.
«Моё будущее? Совсем недавно я подписал новый трехлётний контракт с «Акроном». Я намерен с божьей помощью доработать его до конца. Хочу продолжить работу с «Акроном», — приводит слова Калешина «РБ Спорт».
Напомним, под руководством Калешина «Акрон» хорошо проявил себя в Фонбет Кубке России. Команда из нижней части турнирной таблицы Первой лиги дошла до первого этапа финала Пути регионов, выбив на предыдущих стадиях «Динамо», «Спартак», «Локомотив» и «Торпедо». В Первой лиге «Акрон» идёт на 13-м месте в таблице.
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