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Экс-игрок «Арсенала»: направлять лазер на Мудрика так мелочно и глупо

Экс-игрок «Арсенала»: направлять лазер на Мудрика так мелочно и глупо
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Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Ян Райт назвал глупым и мелочным решение фанатов «пушкарей» светить лазером в лицо украинскому полузащитнику «Челси» Михаилу Мудрику в последнем матче между командами в АПЛ (3:1).

«Направлять лазер на Мудрика так мелочно и глупо. Когда вы смотрите на Мудрика, получившего мяч и сделавшего пару движений с ним, вы понимаете, что этот парень при правильном тренере сможет чего-то добиться», — приводит слова Райта из его подкаста «твиттер» Arsenal Buzz.

После матча «Арсенал» выпустил официальное заявление, в котором осудил действия фаната по отношению к Мудрику. Сам болельщик был арестован полицией. Позднее Мудрик отреагировал на случившееся в социальных сетях.

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